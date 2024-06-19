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واشنطن بوست نقلا عن وثائق سرية: إيران وسعت من أنشطة تخصيب اليورانيوم بنسبة ثلاثة أضعاف في إحدى منشآتها النووية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
19-06-2024 | 09:53
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