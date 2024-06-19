Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: نحن في حالة حرب على جبهات عدة ونتخذ قرارات صعبة (العربية)

Lebanon 24
19-06-2024 | 10:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: 239 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم بمعارك غزة حالة 25 منهم صعبة (الجزيرة)
lebanon 24
19/06/2024 19:01:30 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو لبن غفير: عليك إثبات أنك لا تسرب أسرار الدولة للانضمام للهيئة المصغرة (العربية)
lebanon 24
19/06/2024 19:01:30 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: الوحدة الداخلية شرط أساسي للنصر ونحن نقاتل على جبهات عدة ويجب ألا تحصل حرب أهلية عندنا (الجزيرة)
lebanon 24
19/06/2024 19:01:30 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: نتنياهو التقى مبعوث بايدن وبحثا الوضع في غزة والجبهة الشمالية (العربية)
lebanon 24
19/06/2024 19:01:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:38 | 2024-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2024-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:46 | 2024-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:54 | 2024-06-19
11:45 | 2024-06-19
11:44 | 2024-06-19
11:42 | 2024-06-19
11:39 | 2024-06-19
11:37 | 2024-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24