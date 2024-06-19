Advertisement

أخبار عاجلة

حركة المرور كثيفة على طريق ذوق مصبح باتجاه جعيتا (التحكم المروري)

Lebanon 24
19-06-2024 | 10:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حركة المرور كثيفة على طريق المطار القديمة ومن المشرفية باتجاه الغبيري الرحاب (التحكم المروري)
lebanon 24
20/06/2024 00:23:22 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على طريق ذوق مصبح بالاتجاهين (التحكم المروري)
lebanon 24
20/06/2024 00:23:22 Lebanon 24 Lebanon 24
جريحان نتيجة حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق الكحالة باتجاه البقاع وحركة المرور كثيفة (التحكم المروري)
lebanon 24
20/06/2024 00:23:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تعطل شاحنة على الطريق الدولية محلة عاليه نزولا باتجاه الكحالة حركة المرور كثيفة بالمحلة و دراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة (التحكم المروري)
lebanon 24
20/06/2024 00:23:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:43 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:10 | 2024-06-19
17:08 | 2024-06-19
17:08 | 2024-06-19
17:05 | 2024-06-19
16:59 | 2024-06-19
16:51 | 2024-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24