Advertisement

أخبار عاجلة

نصرالله: من أوضح الدلائل على فعالية الجبهة اللبنانية هو الصراخ والتهديد والتهويل الذي نسمعه من قادة العدو ومسؤوليه ومستوطنيه

Lebanon 24
19-06-2024 | 10:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصرالله: حضور المقاومة في الجبهة اللبنانية قوي بقادة المقاومة بما جهّزوا ونفذوا
lebanon 24
20/06/2024 00:24:35 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: لدينا القدرة البشرية الكافية ونعاني مع الإخوان الذين يريدون الالتحاق بالجبهات لكننا نمنعهم وفقاً لما تحتاجه الجبهة
lebanon 24
20/06/2024 00:24:35 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: قادة إسرائيل أتوا إلى الشمال ليفاخروا بإبعاد المقاومة إلى كيلومترات بعيدة لكن الرد جاء بعملية للمقاومة على قرب أمتار قليلة من الموقع الذي قدم إليه مسؤولو إسرائيل ولو أراد المقاومون الدخول إلى هناك لدخلوا
lebanon 24
20/06/2024 00:24:35 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: العدو يعرف جيداً أننا حضّرنا أنفسنا لأسوأ الايام وهو يعرف ما ينتظره ولذلك كان مردوعاً لـ9 أشهر
lebanon 24
20/06/2024 00:24:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:43 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:10 | 2024-06-19
17:08 | 2024-06-19
17:08 | 2024-06-19
17:05 | 2024-06-19
16:59 | 2024-06-19
16:51 | 2024-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24