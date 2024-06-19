نصرالله: جبهة لبنان إلى جانب استنزاف العدو هجّرت عشرات الآلاف من المستوطنين إضافة إلى خسائر اقتصادية وسياحية حتى بات هناك للمرة الأولى حزام أمني في شمال فلسطين المحتلة

Lebanon 24