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نصرالله: العدو يزعم قضاءه على 20 كتيبة من حركة حماس وبقيت 4 كتائب في رفح يعمل للقضاء عليها وهذا كذبٌ وجيش العدو خرج وقال إن المقاومة الفلسطينية استعادت عافيتها في كامل القطاع ما أطاح برواية نتنياهو

Lebanon 24
19-06-2024 | 11:09
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