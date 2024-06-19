نصرالله: العدو يزعم قضاءه على 20 كتيبة من حركة حماس وبقيت 4 كتائب في رفح يعمل للقضاء عليها وهذا كذبٌ وجيش العدو خرج وقال إن المقاومة الفلسطينية استعادت عافيتها في كامل القطاع ما أطاح برواية نتنياهو

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