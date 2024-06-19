نصرالله: هناك خسائر هائلة لحقت بكيان العدو بشرياً واستراتيجياً ولن يستطيع اخفاء الأمر في نهاية المطاف فهناك 8636 معوّقاً وفق إحصاءات رسمية فكم عدد القتلى والجرحى؟

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