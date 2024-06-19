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نصرالله: مستمرون بضرب المواقع الإسرائيلية الأمامية عند الحدود مع لبنان وهي ليست فارغة بل يتواجد ضمنها جنود إسرائيليون

Lebanon 24
19-06-2024 | 11:13
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