نصرالله: كل الأسلحة التي يجب أن تصل إلى لبنان عبر سوريا باتت موجودة لدينا حقاً رغم كل الهجمات الإسرائيلية التي حصلت خلال السنوات الأخيرة ضد سوريا

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