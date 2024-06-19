نصرالله: سنواصل تضامننا وإسنادنا ودعمنا لغزة وفي الوقت نفسه سنكون جاهزين لكل الاحتمالات ولا يخفينا شيء ولن يوقفنا شيء عن أداء هذا الواجب

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