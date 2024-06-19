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أوكرانيا تتهم كوريا الشمالية بتوفير مساعدة عسكرية لروسيا تتيح "القتل الجماعي" للمدنيين (سكاي نيوز)

Lebanon 24
19-06-2024 | 12:41
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