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كتائب شهداء الأقصى: قصفنا مع سرايا القدس غرف القيادة والسيطرة على خط الإمداد في محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون (الجزيرة)

Lebanon 24
19-06-2024 | 13:22
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