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"تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول أميركي: مساعدون لبايدن طرحوا فكرة فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي

Lebanon 24
19-06-2024 | 13:31
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