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مصادر طبية لـ"رويترز": مقتل 9 فلسطينيين في ضربة إسرائيلية استهدفت مجموعة مدنيين وتجار ينتظرون شاحنات المساعدات في جنوب قطاع غزة

Lebanon 24
19-06-2024 | 13:34
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