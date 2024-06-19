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"يديعوت أحرونوت" عن مسؤول سياسي إسرائيلي كبير: العد التنازلي لردنا القوي بدأ ولن يوقفه إلا قبول "حزب الله" عرض هوكشتاين
Lebanon 24
19-06-2024
|
13:54
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