Advertisement

أخبار عاجلة

هوكشتاين: محاولات تسوية الوضع في شمال إسرائيل باءت بالفشل (سكاي نيوز)

Lebanon 24
19-06-2024 | 13:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نكون شركاء في لجنة لتسوية الأوضاع على الحدود الشمالية اذا كانت فرنسا جزءا منها (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
20/06/2024 00:33:13 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أبدت اهتماماً بشأن مبادرة فرنسية أميركية للتعاون من أجل تخفيف حدة التوتر على الجبهة الشمالية مع لبنان (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
20/06/2024 00:33:13 Lebanon 24 Lebanon 24
7 شهداء في غارات إسرائيلية على بيت حانون وحي الزيتون في شمالي وشرقي مدينة غزة (سكاي نيوز)
lebanon 24
20/06/2024 00:33:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن: اقتراح وقف إطلاق النار المطروح على الطاولة سيتيح إمكانية استعادة الهدوء على طول الحدود الشمالية لإسرائيل ومزيدا من الاندماج مع دول المنطقة (سكاي نيوز)
lebanon 24
20/06/2024 00:33:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:43 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:30 | 2024-06-19
17:29 | 2024-06-19
17:10 | 2024-06-19
17:08 | 2024-06-19
17:08 | 2024-06-19
17:05 | 2024-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24