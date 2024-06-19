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الجيش الأردني: إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة كانت آتية من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
19-06-2024 | 14:00
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