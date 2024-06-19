"أكسيوس": مسؤولون أميركيون يقولون إن الخلاف الجديد بين نتنياهو وإدارة بايدن يعيق الجهود الدبلوماسية الأميركية الإسرائيلية لتهدئة التوترات على الحدود بين لبنان وإسرائيل

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