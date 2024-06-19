Advertisement

أخبار عاجلة

مئات الإسرائيليين بينهم عائلات أسرى شاركوا في مظاهرة بمدينة عسقلان للمطالبة بإسقاط الحكومة (الجزيرة)

Lebanon 24
19-06-2024 | 14:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مظاهرة لعائلات الأسرى الإسرائيليين أمام وزارة الدفاع تزامنا مع اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الجزيرة)
lebanon 24
20/06/2024 00:34:25 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: رد حماس جزء لا يتجزأ من مسار التفاوض وهذه خطوة أخرى لتمرير الصفقة (الجزيرة)
lebanon 24
20/06/2024 00:34:25 Lebanon 24 Lebanon 24
عائلات الأسرى الإسرائيليين: نطالب نتنياهو أن يخرج إلى العلن ويدعم المقترح الذي كشف عنه بايدن (الجزيرة)
lebanon 24
20/06/2024 00:34:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي: لن ننسى ما حدث في 7 تشرين الأول ونجدد تضامننا مع عائلات الأسرى الإسرائيليين (الجزيرة)
lebanon 24
20/06/2024 00:34:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:43 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:30 | 2024-06-19
17:29 | 2024-06-19
17:10 | 2024-06-19
17:08 | 2024-06-19
17:08 | 2024-06-19
17:05 | 2024-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24