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هيئة البث الإسرائيلية: أعضاء ديمقراطيون بالكونغرس الأميركي يدرسون عدم حضور خطاب نتنياهو بعد انتقاده لسياسة واشنطن بشأن الأسلحة (الجزيرة)

Lebanon 24
19-06-2024 | 15:15
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