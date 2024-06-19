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الأمم المتحدة: 57 بالمئة من الأراضي الزراعية في غزة تضررت مما أدى إلى تعطيل خطير لسلسلة الإمدادات الغذائية (الجزيرة)

Lebanon 24
19-06-2024 | 15:59
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