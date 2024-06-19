Advertisement

أخبار عاجلة

"الجزيرة" عن "هآرتس": وزراء إسرائيليون حذروا من أن عدم تحديد نتنياهو أهدافا واضحة سيجبر الجيش الاسرائيلي على التحرك بشكل خطير ومطول في غزة

Lebanon 24
19-06-2024 | 16:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الجزيرة" عن القناة 12 الإسرائيلية: تصريحات المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي بشأن عدم إمكانية القضاء على حماس أغضبت نتنياهو
lebanon 24
20/06/2024 00:35:46 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء الاحتياط في الجيش الإسرائيلي إسحاق بريك: أي قرار من نتنياهو لمهاجمة "حزب الله" سيجلب محرقة على الدولة (الجزيرة)
lebanon 24
20/06/2024 00:35:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن "يديعوت أحرونوت": الجيش الاسرائيلي اعترف بفشله في اعتراض مسيرة أطلقت من #لبنان وانفجرت في قضاء الناصرة شمال إسرائيل
lebanon 24
20/06/2024 00:35:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافا لـ"حزب‌ الله" في جنوب لبنان ومبنى لقوة الرضوان ومنصة أطلقت منها صواريخ على ميرون (الجزيرة)
lebanon 24
20/06/2024 00:35:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:43 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:35 | 2024-06-19
17:30 | 2024-06-19
17:29 | 2024-06-19
17:10 | 2024-06-19
17:08 | 2024-06-19
17:08 | 2024-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24