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القناة 12 الإسرائيلية: تصريحات المتحدث باسم الجيش بشأن عدم إمكان القضاء على حماس أغضبت نتنياهو
Lebanon 24
19-06-2024
|
17:08
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