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انقطاع كامل للكهرباء في الإكوادور ووزير الأشغال يؤكد استعادتها خلال 4 ساعات

Lebanon 24
19-06-2024 | 19:35
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