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السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل مارتن إنديك: نتنياهو يهاجم الولايات المتحدة بناء على كذبة اختلقها

Lebanon 24
19-06-2024 | 23:43
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