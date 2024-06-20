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تصادم بين ٤ سيارات على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام والأضرار مادية (التحكم المروري)
Lebanon 24
20-06-2024
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01:11
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تصادم بين ٣ سيارات على اوتوستراد ذوق مكايل باتجاه نهر الكلب والاضرار مادية (التحكم المروري)
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