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القناة 12 الإسرائيلية: استطلاع رأي يظهر أن ثلث الإسرائيليين يعتقدون أن أهداف الحرب على غزة لن تتحقق إلا بدرجة قليلة

Lebanon 24
20-06-2024 | 01:49
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