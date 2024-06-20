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أخبار عاجلة
إسرائيل تعلن إخلاء بلدة الجش في الجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان (الحدث)
Lebanon 24
20-06-2024
|
02:03
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