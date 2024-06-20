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حماس تدين اعتقال إسرائيل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك بعد أيام من الإفراج عنه وتحملها المسؤولية عن حياته وسلامته

Lebanon 24
20-06-2024 | 02:28
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