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"القناة 14" عن وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي: نجهز أنفسنا لسيناريوهات دفن جماعي إستعداداً لحرب في الشمال

Lebanon 24
20-06-2024 | 02:53
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