Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز: الحكومة الصومالية تسعى إلى إبطاء انسحاب قوات حفظ السلام الإفريقية وسط تحذيرات من فراغ أمني وقلق من احتمال استيلاء حركة الشباب على السلطة

Lebanon 24
20-06-2024 | 04:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قيادي في حماس لرويترز: الحركة تتمسك بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة
lebanon 24
20/06/2024 13:46:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤول مطّلع على المحادثات: ردّ "حماس" على الاقتراح يتضمّن جدولاً زمنيّاص جديداً لوقف إطلاق النار الدائم وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بما في ذلك رفح
lebanon 24
20/06/2024 13:46:51 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادي في حماس سامي أبو زهري لـ"رويترز": حماس تقبل قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وتبادل الرهائن
lebanon 24
20/06/2024 13:46:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون يقولون إنهم سيفرجون عن 100 أسير من قوات الحكومة اليمنية يوم غد السبت (رويترز)
lebanon 24
20/06/2024 13:46:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:44 | 2024-06-20
06:43 | 2024-06-20
06:35 | 2024-06-20
06:32 | 2024-06-20
06:28 | 2024-06-20
06:21 | 2024-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24