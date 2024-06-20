وزارة الخارجية لـLBCI: قرار اقفال السفارة القبرصية ابوابها ليوم واحد لا علاقة له بكلام نصرالله بل كان محدداً مسبقا لأسباب ادارية تتعلق برفع سعر التأشيرة وهي ستعاود العمل بدءا من الغد

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