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وزارة الخارجية لـLBCI: قرار اقفال السفارة القبرصية ابوابها ليوم واحد لا علاقة له بكلام نصرالله بل كان محدداً مسبقا لأسباب ادارية تتعلق برفع سعر التأشيرة وهي ستعاود العمل بدءا من الغد

Lebanon 24
20-06-2024 | 04:18
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