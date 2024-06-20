غازي العريضي من عين التينة: وجهات النظر بيينا وبين الرئيس بري كانت على توافق تام وهو قدم الكثير من التسهيلات والافكار للموفدين ولم نتوصل الى نقطة ايجابية بعد الا أن تحركنا لن يتوقف

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