العريضي: عندما يقول الرئيس بري بوضوح انه لا يستهدف اي طرف هذا يعني أنه لا يريد أن يفرض اي شيء على أحد ولسنا على قطيعة مع أي جهة والجهود تكمل بعضها للوصول الى الهدف المنشود

Lebanon 24