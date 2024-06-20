Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 37431 شهيدا و85653 مصابا منذ 7 تشرين الأول (الجزيرة)

Lebanon 24
20-06-2024 | 06:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 37396 شهيدا و85523 مصابا منذ 7 تشرين الأول (الجزيرة)
lebanon 24
20/06/2024 16:39:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: العدوّ الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 38 شهيدا و100 مصاب خلال يوم واحد (الجزيرة)
lebanon 24
20/06/2024 16:39:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: شهيدان و6 إصابات برصاص العدو الإسرائيلي خلال اقتحامه لمدينة نابلس بالضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
20/06/2024 16:39:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: 34622 شهيداً فلسطينياً و77867 جريحاً في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (الميادين)
lebanon 24
20/06/2024 16:39:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:33 | 2024-06-20
09:26 | 2024-06-20
09:05 | 2024-06-20
08:52 | 2024-06-20
08:51 | 2024-06-20
08:46 | 2024-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24