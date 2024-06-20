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حركة المرور كثيفة على الطرقات المؤدية الى مستديرة العدلية بسبب اعتصام في المحلة (التحكم المروري)
Lebanon 24
20-06-2024
|
06:28
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