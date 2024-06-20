Advertisement

أخبار عاجلة

بيان روسي - فيتنامي: العلاقات الثنائية لا تخضع للظروف الجيوسياسية وتهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار والأمن (الشرق)

Lebanon 24
20-06-2024 | 06:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بوتين: روسيا تسعى لتعزيز العلاقات مع فيتنام في كل المجالات
lebanon 24
20/06/2024 16:40:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس فيتنام خلال اجتماع مع الرئيس الروسي: نسعى لتقوية الروابط الإقليمية ودعم السلام والاستقرار العالمي
lebanon 24
20/06/2024 16:40:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء السعودية: الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من الرئيس المصري تتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين (الشرق)
lebanon 24
20/06/2024 16:40:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: وزراء مالية مجموعة السبع سيؤكدون في بيانهم الختامي غدا أن الأصول الروسية ستظل مجمدة (الشرق)
lebanon 24
20/06/2024 16:40:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:33 | 2024-06-20
09:26 | 2024-06-20
09:05 | 2024-06-20
08:52 | 2024-06-20
08:51 | 2024-06-20
08:46 | 2024-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24