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يديعوت أحرنوت عن مدير شركة نوغا للكهرباء في إسرائيل: لسنا مستعدين للحرب في الشمال ويمكن لحزب الله إسقاط شبكة الكهرباء خلال 72 ساعة

Lebanon 24
20-06-2024 | 07:06
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