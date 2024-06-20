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وول ستريت جورنال عن محللين عسكرين: من المرجح أن تنجو قوات حماس من العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح (الجزيرة)

Lebanon 24
20-06-2024 | 07:27
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