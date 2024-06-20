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مجلس النيتو يقرر اختيار رئيس الوزراء الهولندي مارك روتيه أمينا عاما للحلف بدءا من تشرين الأول المقبل (الجزيرة)

Lebanon 24
20-06-2024 | 07:59
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