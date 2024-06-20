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سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع جنود العدوّ الإسرائيلي وآلياته المتوغلة وسط مدينة رفح (الجزيرة)

Lebanon 24
20-06-2024 | 08:45
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