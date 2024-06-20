26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
القناة 12 الإسرائيلية: سقوط صاروخ على منزل في زرعيت في الجليل الغربي (الجزيرة)
Lebanon 24
20-06-2024
|
08:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: رصد 3 صواريخ أطلقت من لبنان وسقطت في منطقة يعرا في الجليل الغربي (الجزيرة)
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: رصد 3 صواريخ أطلقت من لبنان وسقطت في منطقة يعرا في الجليل الغربي (الجزيرة)
20/06/2024 19:16:09
20/06/2024 19:16:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: سقوط 4 قذائف صاروخية في الجليل الغربي أطلقت من جنوبي لبنان
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: سقوط 4 قذائف صاروخية في الجليل الغربي أطلقت من جنوبي لبنان
20/06/2024 19:16:09
20/06/2024 19:16:09
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: حريق في أفيفيم بالجليل الأعلى بعد سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: حريق في أفيفيم بالجليل الأعلى بعد سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان
20/06/2024 19:16:09
20/06/2024 19:16:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"القناة 13 الإسرائيلية": سقوط قذائف في منطقة شتولا في الجليل الغربي من دون تفعيل صفارات الإنذار
Lebanon 24
"القناة 13 الإسرائيلية": سقوط قذائف في منطقة شتولا في الجليل الغربي من دون تفعيل صفارات الإنذار
20/06/2024 19:16:09
20/06/2024 19:16:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما سيحصل عليه عناصر "قوى الأمن"
Lebanon 24
هذا ما سيحصل عليه عناصر "قوى الأمن"
15:22 | 2024-06-19
19/06/2024 03:22:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٍ بريطاني يكشف ما قد يشهده لبنان.. تفاصيل مهمة جداً!
Lebanon 24
تقريرٍ بريطاني يكشف ما قد يشهده لبنان.. تفاصيل مهمة جداً!
16:15 | 2024-06-19
19/06/2024 04:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تفعل إسرائيل في قبرص ولماذا هدّدها نصرالله؟ تفاصيل تُجيب
Lebanon 24
ماذا تفعل إسرائيل في قبرص ولماذا هدّدها نصرالله؟ تفاصيل تُجيب
14:15 | 2024-06-19
19/06/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"النووي" قد يدخل حرب لبنان.. صحيفة إسرائيلية تعلن الخطر!
Lebanon 24
"النووي" قد يدخل حرب لبنان.. صحيفة إسرائيلية تعلن الخطر!
15:00 | 2024-06-19
19/06/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل مبتكر.. جيسيكا عازار تعلن موعد إنجاب طفلتها (صورة)
Lebanon 24
بشكل مبتكر.. جيسيكا عازار تعلن موعد إنجاب طفلتها (صورة)
13:25 | 2024-06-19
19/06/2024 01:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:14 | 2024-06-20
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جنديين بجراح خطيرة جنوب قطاع غزة (العربي)
12:13 | 2024-06-20
كيربي: لا نريد رؤية أي توسعة للحرب في الشمال ونتابع بجدية التوتر من طرف "حزب الله" و "إسرائيل"
12:12 | 2024-06-20
كيربي: لا نمتلك معلومات جديدة بشأن الصفقة وما نعرفه أن قطر ومصر تحاولان سد الفجوات مع حماس
12:11 | 2024-06-20
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: إسرائيل لن تتأثر بمنح أوكرانيا أولوية تسليم أسلحة الدفاع الجوي
12:01 | 2024-06-20
بوتين: كنت أتوقع رد الفعل الغربي على الخطة التي اقترحتها لإنهاء الحرب في أوكرانيا (سكاي نيوز)
11:58 | 2024-06-20
بوتين: المعاهدة مع كوريا الشمالية هي تجديد لمعاهدة قديمة بيننا (سكاي نيوز)
فيديو
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:46 | 2024-06-19
20/06/2024 19:16:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
01:53 | 2024-06-19
20/06/2024 19:16:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
02:46 | 2024-06-18
20/06/2024 19:16:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24