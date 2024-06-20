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سرايا القدس: استهدفنا بقذيفة "RPG" دبابة "ميركافاه" إسرائيلية ودمرنا دبابة أخرى بعبوة أرضية شديدة الانفجار في رفح (قناة فلسطين)
Lebanon 24
20-06-2024
|
11:06
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