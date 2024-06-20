البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستعيد ترتيب أولويات عمليات التسليم المخطط لها من المبيعات العسكرية الأجنبية لصواريخ باتريوت وصواريخ أخرى لتسليمها إلى أوكرانيا (سكاي نيوز)

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