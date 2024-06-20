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المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: إسرائيل لن تتأثر بمنح أوكرانيا أولوية تسليم أسلحة الدفاع الجوي

Lebanon 24
20-06-2024 | 12:11
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