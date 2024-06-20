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كيربي: لا نمتلك معلومات جديدة بشأن الصفقة وما نعرفه أن قطر ومصر تحاولان سد الفجوات مع حماس

Lebanon 24
20-06-2024 | 12:12
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