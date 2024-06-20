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وسائل إعلام إسرائيلية: نقل 5 جنود إسرائيليين إلى مستشفى هداسا حالة اثنين بينهم خطيرة
Lebanon 24
20-06-2024
|
12:58
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