Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: الآلاف يتظاهرون أمام منزل نتنياهو مطالبين بإجراء انتخابات

Lebanon 24
20-06-2024 | 13:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: المواجهات مع الشرطة أمام مقر إقامة نتنياهو بالقدس أدت إلى عدة إصابات وعدد المعتقلين بلغ لحد الساعة 9
lebanon 24
20/06/2024 23:55:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: اعتقال مستوطن بتهمة الإخلال بالنظام العام في أثناء تظاهره أمام منزل غانتس
lebanon 24
20/06/2024 23:55:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: عشرات المتظاهرين يحتجون قرب منزل نتنياهو في قيسارية
lebanon 24
20/06/2024 23:55:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مواجهة بين حرس الكنيست وعدد من الحاضرين في منصة الضيوف من الداعين لإسقاط حكومة نتنياهو (الجزيرة)
lebanon 24
20/06/2024 23:55:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:23 | 2024-06-20
15:43 | 2024-06-20
15:39 | 2024-06-20
15:26 | 2024-06-20
15:01 | 2024-06-20
14:45 | 2024-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24