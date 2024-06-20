Advertisement

أخبار عاجلة

نائب حاكم دارفور لـ"الحدث": أناشد الجيش والدعم السريع أن يذهبا سريعا إلى جدة

Lebanon 24
20-06-2024 | 14:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع بمدينة الفاشر شمالي دارفور (الحدث)
lebanon 24
20/06/2024 23:56:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر رفيعة لـ"الشرق": وزير الخارجية الأميركي يحدد الأول من حزيران موعدا لاستئناف التفاوض بين الجيش والدعم السريع
lebanon 24
20/06/2024 23:56:14 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم إقليم دارفور: ممارسات الدعم السريع في الفاشر وراءها "دوافع إثنية"
lebanon 24
20/06/2024 23:56:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يوضح كلام متحدثه عن لبنان "ليس تهديدا بل رسالة لهوكشتاين" (الحدث)
lebanon 24
20/06/2024 23:56:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:23 | 2024-06-20
15:43 | 2024-06-20
15:39 | 2024-06-20
15:26 | 2024-06-20
15:01 | 2024-06-20
14:45 | 2024-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24