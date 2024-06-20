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هيئة البث الإسرائيلية: تقرير يكشف أن جنديات في ناحال عوز أبلغن عن مناورات واسعة لحماس قبل 4 أيام من 7 تشرين الأول

Lebanon 24
20-06-2024 | 14:40
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